Lies soll den Aktionären an der Generalversammlung am 4. April 2018 als neuer Präsident vorgeschlagen werden, wie Zurich am Donnerstag mitteilte. Als mögliche Kandidaten für das Präsidium bei Zurich waren zuvor auch Verwaltungsrat Jeffrey Hayman und Ex-Finanzchef Dieter Wemmer gehandelt worden.

Der 63-jährige Luxemburger Liès ist seit 40 Jahren in der Versicherungsbranche tätig und war bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2016 vier Jahre Konzernchef des Rückversicherers Swiss Re. Er studierte Mathematik an der ETH in Zürich und absolvierte das Executive Program in Stanford und das Senior Executive Program in Harvard.

Liès folgt bei Zurich auf den 72-jährigen Niederländer Tom de Swaan. Dieser tritt nach fünf Jahren im höchsten Amt und insgesamt zwölf Jahren im Verwaltungsrat bekanntlich nicht mehr zur Wiederwahl an. Mit de Swaan geht auch sein Vize Fred Kindle.