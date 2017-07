Zalando gibt das Wachstum in einer Spanne zwischen 19 und 21 Prozent an, zwischen 1,09 Milliarden Euro und 1,11 Milliarden Euro.

"Damit wachsen wir weiterhin deutlich schneller als der Onlinemarkt", sagte Zalandos Co-Vorstandschef Rubin Ritter am Dienstag. Für das Gesamtjahr strebt Zalando weiter ein Plus zwischen 20 und 25 Prozent an. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag zwischen 80 und 86 Millionen Euro, was einer Marge von 7,3 bis 7,8 Prozent entspricht.

Mit einem eigenen Kundenbindungsprogramm will sich Zalando gegen die zunehmende Konkurrenz von Amazon wehren. Wie beim Modell "Prime" des weltgrössten Online-Detailhändlers sollen Kunden gegen einen festen Monatsbeitrag von bestimmten Privilegien profitieren. Dazu gehören etwa ein früherer Zugang zu Verkaufsaktionen, kürzere Lieferzeiten und eine persönliche Styling-Beratung.

Das Programm mit dem Namen "Zalando Zet" soll 19 Euro pro Jahr kosten. Amazon stellte im Juni sein Modeangebot "Prime Wardrobe" vor. Dabei bekommen Kunden Bekleidung zum Anprobieren zugeschickt. Sie bezahlen nur diejenigen Stücke, die sie behalten wollen.