Die Empörung war gross in Militärkreisen: Die Genfer Firma KTM SA suchte Anfang Mai einen Kadermitarbeiter mit Berufserfahrung und einem Netzwerk im internationalen Ölhandel, mit Reisebereitschaft – und ohne militärische Verpflichtungen. Die Tageszeitung «Tribune de Genève» zitierte den Präsidenten der Genfer Offiziersgesellschaft USMG, Oberstleutnant Flavien Valloggia, mit den drastischen Worten: «Choquant! Illégal!» In einem Brief an Bundesrat Guy Parmelin und den Genfer Staatsrat forderte die USMG, Sanktionen zu ergreifen und die Rechte der Bürger zu schützen, die ihre militärischen Pflichten erfüllen würden.

Jetzt hat sich auch Korpskommandant Daniel Baumgartner eingeschaltet. Der Kommandant des Heers ist direkt dem Chef der Armee unterstellt und unter anderem für die Ausbildung der Landstreitkraft verantwortlich. Baumgartner hat einen offenen Brief an die Adresse der KTM SA geschickt. Das Rohstoffunternehmen, das sein Geld im internationalen Öl- und Petrochemikalienhandel verdient, hat seinen Hauptsitz in einem schmucklosen Bürogebäude an der Genfer Avenue Blanc. Im selben Haus sind eine Autowerkstatt und das sudanesische Generalkonsulat eingemietet.