Laurina Waltersperger: Ein Pilot, der noch anpackt

Es ist eine Hassliebe, die wir miteinander pflegten. Du, liebe Air Berlin und ich. Verlässlich hast du mich einmal im Jahr sitzenlassen, zuletzt im September in Berlin. Flug gestrichen. Als es am Folgetag weitergehen sollte – wir sassen alle schon in der Maschine –, räusperte sich der Pilot durchs Mikrofon. Das Gepäck sei mit den Barcodes vom Vortag versehen. Die «Umetikettierung» dauere zwei Stunden. Man entscheide sich für eine andere Lösung. Die Crew verliess das Flugzeug, kam wenige Minuten später mit den Koffern zurück, stapelte diese unter die freien Sitze. Keiner habe gesagt, dass das Gepäck nicht in die Kabine dürfte, so der Pilot. Ich musste schmunzeln, auf meiner letzten Meile mit Air Berlin. Diese kafkaeske Komik in der Kabine zum Ende. Ach, liebe Air Berlin, ich werde dich doch vermissen.

Lesen Sie auch: Mär Berlin: Eine Geschichte geht zu Ende