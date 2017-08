Die Demokraten Elijah Cummings und Peter Welch schickten am Donnerstag entsprechende Schreiben an Novartis und Roche, aber auch an Bayer, Biogen, EMD Serono, Sanofi und Teva. Die beiden Abgeordneten gehören zu einem Ausschuss des Repräsentantenhauses, in dem die Republikaner den Vorsitz halten.