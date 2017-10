"Ihr nehmt euch, was ihr möchtet, ok? Wenn ihr etwas für eure Freunde haben möchtet, nehmt es. Wir haben jede Menge", sagte Trump am Freitag (Ortszeit) als er Schokolade an die kostümierten Kinder verteilte.

Trump fragte zudem, ob sie, wenn sie erwachsen seien, wie ihre Journalisten-Eltern werden würden. "Antwortet nicht. Die bringt mir nur Ärger, diese Frage", scherzte der US-Präsident.

Trump wird am Montag, am Abend vor dem 31. Oktober, gemeinsam mit First Lady Melania auf dem Südrasen vor dem Weissen Haus Süssigkeiten an Kinder verteilen. Dazu soll das Weisse Haus auch mit Spinnenweben, Kürbissen und Fledermäusen dekoriert werden.