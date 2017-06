Nächste Woche öffnet Europas wichtigste Kunstmesse zum 48. Mal ihre Tore: die Art Basel. Längst hat sie sich als WEF der Kunst etabliert inklusive Ableger in der grossen weiten Welt. Mit Miami Beach markiert sie seit 2002 Präsenz in den USA, seit 2013 beteiligt sie sich aus Hongkong am Wachstum der aufstrebenden Märkte Asiens.

Zwischen Mekka und Davos

Für die 100 000 Kunstliebhaber, die nach Basel pilgern, ist die Art ein Mekka, kein Davos. Mit ihnen atmen die Messehallen die Neugier von Vernissagen. Die internationale Kunstszene sucht und findet am Rheinknie dagegen einen Knotenpunkt für Geschäftsbeziehungen. Die Art Basel positioniert sich als Inkubator für Vermarktungsideen.

Denn die Digitalisierung macht es immer unnötiger, nur zur Ansicht von Kunstobjekten anzureisen. Vor diesem Hintergrund ist etwa die von Mari Spirito konzipierte «Conversation-Section» zu sehen. Sie soll in nicht weniger als 27 Talking-Shops die Ideen der versammelten Intelligenzia zu neuen Trends gerinnen lassen. Bis zum 18. Juni werden 291 Galerien aus 34 Ländern Werke von 4000 Künstlern ausstellen.

Impressionen von der Art Basel 2016: