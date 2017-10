Swiss Re schreitet voran

Im Fall der State-Street-Kunden seien die ESG-Kriterien erst in 30 Prozent der Fälle ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses. Swiss Re hat diesen Schritt bereits vollzogen. Man sei der erste Versicherungskonzern, der sich auf diese Reise gemacht habe, erklärte Fürer mit Betonung auf «Reise». Es bestünden noch erhebliche Lücken, zum Beispiel in der Berichterstattung der Unternehmen. Deshalb sei es verfrüht, dem ESG-Modell bereits den Sieg zuzusprechen.

Dennoch bestehen kaum Zweifel, dass der Ansatz weiter Verbreitung gewinnen wird. Einer Befragung von AXA-Investment-Managern zufolge berücksichtigt schon mehr als ein Drittel der Versicherer in Frankreich, Deutschland und Grossbritannien die ESG-Kriterien bei Anlageentscheidungen.

Der nächste logische Schritt ist ein systematischer Einbau von ESG-tauglichen Referenzindizes in den Anlageprozess und in die Performancemessung nach dem Muster von Swiss Re. Der Rückversicherer stützt sich auf ESG-konforme Aktien- und Anleihenindizes des Indexanbieters MSCI. Diesen liegen weltweit bereits Anlagen im Wert von 11 Billionen Dollar zugrunde. In den Depots der Unternehmensanleihen von Swiss Re, die rund einen Drittel aller Kapitalanlagen von über 130 Milliarden Dollar auf sich vereinen, sind Investitionen im unteren Drittel der ESG-Ratingskala von MSCI ausgeschlossen.

Als Folge dieser Massnahme, die auf eine Verschärfung der Anlagepolitik anhand des ESG-Index abzielt, schrumpft das Anlageuniversum von Swiss Re von 973 auf nur noch 725 Emittenten. Das ist eine Einschränkung, die sich Swiss Re erlauben kann, ohne wesentliche Abstriche bei der Performance machen zu müssen. Für Versicherungsfirmen ist die systematische Gewissensprüfung im Anlageprozess eigentlich eine strategische Pflichtübung.

So bietet Swiss Re etwa Versicherungsdeckungen gegen Naturkatastrophen an. Weil gewisse Risiken nicht mehr versicherbar sind, wenn sie zur Norm werden, lobbyieren die Versicherer an vorderster Front für die Einhaltung der Pariser Klimaziele. Firmen mit guten ESG-Noten sind allerdings nicht zwingend sauber, sozial und geschäftspolitisch vorbildlich. Der Ermessensspielraum ist beträchtlich und zudem sind die Bewertungen relativ.