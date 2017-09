Voraussichtlich in der kommenden Woche orientiert das Bundesamt für Gesundheit (BAG) über die Prämien in der Grundversicherung für 2018. Bis zur Pressekonferenz dürfen die Krankenversicherer keine Angaben über ihre zukünftigen Angebote machen. Dennoch ist klar: Die Prämien steigen weiter an.