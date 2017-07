Darüber, ob die Post zur Swisscom werden soll, die nur noch zu 51 Prozent dem Bund gehört?

Schauen Sie: Es gibt eine politische Realität. Wir diskutieren heute über die Zustellung an die einzelnen Häuser. In diesem Umfeld darüber zu reden, ob die Post teilprivatisiert werden soll, damit sie mehr unternehmerischen Spielraum erhält, scheint mir völlig unrealistisch.

Obwohl die Diskussion richtig wäre?

Die öffentliche Diskussion hat sich ja bereits darin verkeilt, ob man eine Poststelle in eine Agentur umwandeln darf. Ähnlich unrealistisch ist die Forderung, die Monopolgrenze von 50 Gramm bei der Briefpost abzuschaffen. Die Grundversorgung hat uns in den letzten Jahren durchschnittlich rund 400 Millionen Franken gekostet. Dieser Monopolbereich hilft uns, die ungedeckten Kosten zu tragen.

Das ist Ihr letztes Monopol?

Ja. Wenn wir es aufheben, dann müssen wir auch darüber reden: Wer ist für die flächendeckende Grundversorgung verantwortlich? Google? Amazon? Fedex? DHL? Diese privaten Unternehmen müssten dann mithelfen, die Grundversorgung zu finanzieren.

Die Swisscom bietet auch eine Leitung in jedes Haus an.

Sie hat aber kein Monopol. Und als Kunde bezahle ich für diese Leistung – und das nicht zu knapp. Das ist bei der Post anders. Natürlich kostet es, einen Brief zu versenden. Aber es gibt keine Grundgebühr. Obwohl es inzwischen für fast alles andere eine Gebühr gibt: für Wasser, Abwasser, Kehricht.

Die Schweizer Post ist weltweit eine der wenigen Postkonzerne, die noch zu hundert Prozent in Staatseigentum sind.

Bei einzelnen Bereichen wie etwa bei der Postfinance bin ich bereit, diese Diskussion schon ab morgen zu führen. Eine grundsätzliche Diskussion um die Privatisierung der Grundversorgung der Post aber endet in einem Albtraum. Das ist völlig unrealistisch.

Bei der Postfinance, zu 100 Prozent im Besitz der Post, sehen Sie das anders?

Ja. Das ist eine Bank. Sie hat heute mit dem Kreditverbot tatsächlich Nachteile. Wir müssen uns dort andere Formen überlegen. Wir müssen der Postfinance, die für uns ein ganz wichtiges Standbein ist, zusätzlichen Freiraum geben.

Ist für Sie dort das SwisscomModell, das 51 Prozent der Aktien für den Bund vorsieht und die Minderheit von 49 Prozent für Private eine Lösung?

Zuerst müssten wir die Diskussion führen. Es gibt einzelne Bereiche, die ausgelagert werden können. Wie eben die Postfinance. Beim Swisscom-Modell war ich übrigens selbst involviert – ich habe mich damals im Parlament sehr stark dafür engagiert, dass der Bund bei der Swisscom 51 Prozent behielt.

Wie sehen Sie die Zukunft der Post? Sie versucht, in vielen digitalen Feldern aktiv zu sein – mit Twint, E-Health, E-Voting, E-Identität, Drohnen, selbstfahrenden Postautos.

Das sind nicht nur Versuche. Wir sind überall an der Spitze mit dabei. Es wird neue Formen der Datenübermittlung geben. E-Health ist ein Beispiel dafür. Auch beim E-Voting wollen wir vorne dabei sein. Bei der Drohne handelt es sich um eine andere Zustellform. Ich gehe zwar nicht davon aus, dass wir Tausende von Drohnen haben werden. Doch in abgelegenen Gegenden können Drohnen eine Lösung sein.

Besonders stolz sind Sie wohl auf das selbstfahrende Postauto?

Die Post hat damit in Sion bisher über 21 500 Leute transportiert. Bei diesen neuen Angebotsformen müssen wir an der Spitze dabei sein. Auch beim Dokumentenmanagement für Grossfirmen.

Rund ein Drittel der 60 000 Mitarbeiter der Post arbeitet noch immer bei der Briefpost. Die Post kann die Stellen kaum kompensieren, die sie im Hauptgeschäft verliert.

Wir werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren Arbeitsplätze verlieren. Das ist unausweichlich. Aber wir wollen zehn Prozent der heutigen Geschäfte durch neue Geschäfte ersetzen, wo wir wieder neue Arbeitsplätze schaffen können. Google und Amazon stehen vor der Türe. Die Post muss dann ein Partner sein, den man nicht umgehen kann. Dafür müssen wir technologisch zur Spitzengruppe gehören.

Will sich die Post zu einem globalen IT-Konzern entwickeln?

Nein. Ein Auslandengagement kommt nur infrage, wenn es Gewinn abwirft und unser Kerngeschäft im Inland mit Know-how und Erfahrung stützt.

Der heutige CVP-Nationalrat Claude Béglé, einer Ihrer Vorgänger, hat mal gesagt, Nestlé sei das Vorbild für die Post, was globales Denken und Handeln betreffe.

Ich habe andere Sichten, was die Entwicklung der Post betrifft. Aber globales Denken ist richtig. Das braucht es heute.

Deshalb reist die Post-Konzernleitung nach Asien und ins Silicon Valley?

Das ist zentral für Konzernleitung wie Verwaltungsrat. Global denken bedeutet: Wir müssen wissen, welche Technologien existieren. Wir müssen den Kopf in die Welt hinausstrecken.

Wie halten Sie es mit dem globalen Handeln?

Auslandgeschäfte befürworte ich. Es fahren bereits über 700 Postautos im Wettbewerb in Frankreich. Doch wir wollen im Ausland keine Grundversorgungsaufträge wahrnehmen.

Wird das selbstfahrende Postauto zum Exportschlager?

Wir müssen mindestens den Versuch machen, es in begrenzten Geländen anzubieten. Vielleicht mit der Zeit sogar in einer Stadt.

Zweifellos besprechen Sie Ihre Strategie mit Bundesrätin Leuthard, Ihrer Chefin.

Es käme nicht gut, würde ich Ihnen mitteilen, was ich mit ihr bespreche. (Lacht) Aber natürlich stehen wir in einem regelmässigen Kontakt mit der Vertreterin des Bundes als Eignerin der Post.

Für Leuthard sollen die staatsnahen Betriebe in der Digitalisierung eine wichtige Rolle spielen.

Ja – und da haben wir absolut keine Differenzen. Man darf aber etwas nicht vergessen: Das Parlament hat sich, mit all den Vorstössen zur Post, fast ein wenig verkeilt in operative Detailfragen. Ich selber wäre sehr zufrieden, wenn wir eine Diskussion darüber führen könnten, was für eine Grundversorgung wir in der Schweiz in den nächsten Jahren wollen – und wer sie bezahlt.

Wie sieht die Entwicklung für Sie nach 2020 aus?

Wir wollen kein reines Agentur-Modell, wie es etwa Deutschland, Holland und Schweden verfolgen. Wir wollen ein flächendeckendes Netz an Poststellen und Agenturen, das wir 2022 oder 2023 erneut analysieren.

Befürwortet die Post die AHV-Reform?

Sie wissen, dass ich mich als Politiker für die Lösung eingesetzt habe, die zur Abstimmung kommt. Als Verwaltungsratspräsident der Post habe ich aber nicht im Sinn, mich zu äussern. Für mich persönlich ist klar: Nach zwanzig Jahren ohne Revision ist eine Lösung fällig. Das Reform-Paket ist ausgewogen. Ich bin ein überzeugter Verfechter der AHV und habe kein Verständnis dafür, wenn AHV und auch zweite Säule schlechtgeredet werden. Das ist verheerend. Die schlechteste Lösung wäre, wenn das Paket im September abgelehnt würde. Was dann? Ich bin gegen Rentenalter 66 oder 67. Das ist eine Illusion.

Auch, weil es die Jobs dafür gar nicht gibt?

Die sind nicht vorhanden. Wir brauchen eine Lösung, wir brauchen sichere Renten. Auch deshalb setzte ich mich bei der Post für eine Lösung in der zweiten Säule ein. Wir schossen 500 Millionen ein, damit nach der Pension von erster und zweiter Säule leben kann, wer das Leben lang bei der Post gearbeitet hat.