Das ist über die Hälfte mehr als vor Jahresfrist und mehr als von Reuters befragte Analysten erwartet hatten. Der Online-Händler, der zu den wertvollsten Firmen Asiens gehört, profitiert davon, dass Kunden in China verstärkt auch Alltagsdinge wie Kleidung und Lebensmittel im Internet bestellen.

Der Gewinn verdoppelte sich in etwa auf 2 Milliarden Franken. An der Börse kamen die Zahlen gut an: Die Aktien legten vor Handelsauftakt 3,4 Prozent zu - seit Jahresbeginn liegt das Plus bei mehr als 80 Prozent.

Der Online-Handel steuert 86 Prozent zum Gesamtumsatz bei, mehr als vor einem Jahr. Gut lief es zuletzt auch im Geschäft mit der Datenspeicherung im Internet und in der Unterhaltungssparte. Die Investitionen in Ladengeschäfte müssen sich dagegen erst noch auszahlen. Alibaba hatte zuletzt die Kaufhauskette Intime Retail Group für 2,6 Milliarden Dollar gekauft.