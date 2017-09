Dazu reicht es aufgrund mehrerer gröberer Fehler nicht. An der Spitze dieser Liste steht sicher die enorm teuer eingekaufte US-Augenheilsparte Alcon. Geblendet von den einst rekordhohen Margen führten Jimenez und sein Team die Tochter in Texas an der langen Leine.

Die Folge: Der Nachschub neuer Produkte wurde ebenso sträflich vernachlässigt, wie die Pflege wichtiger Kunden.

Verschlafen hat Novartis in der Ära Jimenez zudem den grossen Trend hin zu neuen Krebsimmuntherapien. Zwar gelang es Novartis nun ein stückweit, die Lücke zu schliessen, wie gross das kommerzielle Potenzial dieses neuen Ansatzes sein wird, muss sich erst noch weisen.

Doch Jimenez hat längst nicht alles falsch gemacht. In seiner Zeit hat sich der Konzern von einer breit aufgestellten Holding zu einem fokussierteren Unternehmen gewandelt.

Geblieben sind Pharma, Generika und Augenheilmittel, abgestossen wurden Impfstoffe, rezeptfreie Medikamente und die Tiergesundheit.

Zudem musste Jimenez mit dem Patentablauf zweier der umsatzstärksten Medikamente fertig werden.

Nachdem dies nun überstanden ist, spricht Novartis von einer bevorstehenden Wachstumsphase. Es ist nun an dem neuen Chef Vas Narasimhan, erneut ein Amerikaner, dass dies nicht nur ein Versprechen bleibt.