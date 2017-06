James (Jay) Bradner ist seit März 2016 Präsident des Novartis Institutes for Biomedical Research (NIBR). Er leitet über 6000 Forscher, die an den sieben NIBR-Standorten in den USA, Basel, Singapur und Schanghai tätig sind. Bevor der 44-Jährige zu Novartis kam, leitete der das «Bradner Lab» für Krebsforschung am Dana-Faber Cancer Institute. Er war auch Fakultätsmitglied der Harvard Medical School in der Abteilung Medizinische Onkologie, zu dem das Lehrkrankenhaus Dana-Faber Cancer Institute gehört. Zudem war er von 2004 bis 2017 Associate Director des «Center for the Science of New Therapeutics» am Broad Institute. Das Institut forscht im biomedizinischen und genetischen Feld und arbeitet eng mit Harvard und MIT zusammen. Bradner ist in Chicago aufgewachsen, begeisterter Chicago-Cubs-Fan (Baseball), verheiratet und Vater von drei Kindern.