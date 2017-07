Herr Jimenez, der Umsatz von Novartis ist im ersten Halbjahr um ein Prozent gesunken. Sind Sie dennoch zufrieden mit dem Resultat?

Joe Jimenez: Ich bin mit den Ergebnissen nie zufrieden. Im zweiten Quartal haben wir jedoch gut abgeschnitten. Auf der Stufe Umsatz bewegen wir uns auf dem Vorjahresniveau, und dies, obwohl unser wichtiges Medikament Glivec den Patentschutz verloren hat. Dieser Ausfall wird durch neue Präparate wie Entresto und Cosentyx wieder wettgemacht. Das stimmt mich zuversichtlich für das nächste Jahr, weil wir dann nicht mehr mit Patentverlusten grosser Produkte konfrontiert sind. Ein anderes Highlight war die Augenmittelsparte Alcon, die im zweiten Quartal um 3 Prozent gewachsen ist.

Wenn wir das nächste Jahr betrachten, mit welchem Umsatzwachstum ist zu rechnen?

Wir werden die Prognosen für 2018 nächsten Januar bekannt geben. Eine Schätzung für das Wachstum abzugeben, ist auch deshalb schwierig, weil viele neue Medikamente gut abgeschnitten haben, die sich in der Entwicklung befinden. Im zweiten Quartal hatten wir in der Geschichte von Novartis vermutlich noch nie so viele positive Neuigkeiten bezüglich neuer Präparate. Das müssen wir zunächst verarbeiten, weshalb Prognosen derzeit noch schwierig sind.

Haben Sie und das restliche Management ein Glaubwürdigkeitsproblem? Nach mehreren Rückschlägen mit Alcon und dem Herzmedikament Entresto bezeichnet man unter Investoren Novartis als «gefallenen Engel».

Nein. In unserer Branche gibt es viele Hochs und Tiefs. Wenn Sie in die vergangenen Jahre zurückblicken, dann sehen Sie viel Wert, den Novartis für die Aktionäre geschaffen hat. Gleichzeitig haben wir die Firma neu aufgestellt und kleinere Sparten abgestossen. Novartis wurde dadurch ein schlankeres und fokussiertes Unternehmen. Angesichts der vielen positiven Nachrichten unserer Produktepipeline sehen Sie, dass unsere harte Arbeit nun Früchte trägt. Daher geniessen wir eine hohe Glaubwürdigkeit.