Der Rückflug von Tampa nach Zürich am Freitagabend soll laut der Homepage ebenfalls planmässig starten. Die Fluggesellschaft Swiss hatte bereits am Donnerstagabend bekannt gegeben, sämtliche Flüge von Zürich nach Miami und in die Gegenrichtung am Freitag, Samstag und Sonntag zu annullieren.

Bereits seit Mittwoch bieten die Airlines der Lufthansa-Gruppe inklusive Swiss und Edelweiss eine einmalige kostenlose Umbuchung für Miami, Tampa, Orlando, Havanna und Punta Cana an. Das erfolgt nach Swiss-Angaben aus "Kulanzgründen".

"Irma" wird am Samstag an der Südküste des US-Bundesstaates Florida erwartet. Die Behörden in Florida und im benachbarten Georgia forderten zehntausende Menschen in den Küstengebieten zum Verlassen ihrer Häuser auf.

Zuvor war "Irma" als Wirbelsturm der höchsten Kategorie fünf mit Windgeschwindigkeiten von fast 300 Kilometern pro Stunde über mehrere Karibikinseln hinweggefegt und hatte dort schwere Zerstörungen angerichtet. Es kamen mindestens zwölf Personen ums Leben.