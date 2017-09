Weil die Altersvorsorge 2020 an der Urne gescheitert ist, sinkt die Mehrwertsteuer 2018 um 0,3 Prozent. Von heute 8 auf 7,7 Prozent. Auf 100 Franken sind das 30 Rappen weniger.

Insgesamt müssen Unternehmen rund 700 Millionen Franken weniger an den Staat abliefern. Für die Luzerner SP-Nationalrätin und Konsumentenschutz-Präsidentin Prisca Birrer-Heimo ist klar: «Die Senkung der Mehrwertsteuer muss an die Konsumenten weitergegeben werden», sagt sie gegenüber Blick.

Die grossen Detailhändler Coop und Migros versprechen bereits einen Tag nach dem Abstimmungs-Nein dieser Forderung Folge zu leisten. So sagt Coop-Mediensprecher Ramón Gander gegenüber der Zeitung: «Coop wird die Senkung des Mehrwertsteuersatzes vollumfänglich in Form von Preissenkungen an ihre Kunden weitergeben.»

Gewerbeverband: Nur kurzfristige Entlastung

Und auch Konkurrentin Migros zieht mit: «Selbstverständlich wird die Migros bei den Sortimenten, bei denen sich ab dem 1. Januar 2018 Effekte aus der tieferen Mehrwertsteuer ergeben, sämtliche Vorteile in Form von tieferen Preisen an ihre Kundinnen und Kunden weitergeben», sagt Sprecher Luzi Weber. Konkret gehe es um weniger als zehn Millionen Franken.

Ziehen andere Unternehmen ebenfalls nach? «Jede Firma muss selber entscheiden, ob sie die Senkung direkt weitergibt oder nicht», sagt Bernhard Salzmann vom Schweizerischen Gewerbeverband gegenüber «Blick». Er rechnet zumindest mit einer teilweisen Entlastung von KMU und Konsumenten. Allerdings: «Die Entlastung wird nur kurzfristig sein, da bei der nächsten AHV-Revision mit einer moderaten Mehrwertsteuererhöhung zugunsten der AHV zu rechnen ist.»