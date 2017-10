Die Fusion sei in gegenseitigem Einvernehmen beendet worden, teilte Clariant am Freitag mit. Die erfolgreiche Durchführung sei ungewiss angesichts der erhöhten Unsicherheit, die Zustimmung einer Zweidrittel-Mehrheit der Clariant-Aktionäre zu bekommen.

Opposition kam von der Investorengruppe White Tale, die ihren Anteil zuletzt auf 20 Prozent ausgebaut hat. Auch zwei US-Hedgefonds hatten sich gegen die Fusion gestellt, wie die "Nordwestschweiz" im Juli berichtete. Huntsman-Chef Peter Huntsman griff daraufhin die oppositionellen Grossaktionäre aus den USA in einem Brief frontal an.