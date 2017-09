Alle CCA-Mitarbeitenden würden übernommen, teilte die Migros am Freitag in einem Communiqué mit. Insgesamt habe CCA rund 360 Beschäftigte. Grund für den Verkauf sei, dass die Synergien zwischen Abholgrosshandel und Belieferungsgrosshandel kleiner seien als einst erwartet.

Das Grosshandelsgeschäft habe sich in den letzten Jahren stark verändert. Die Anforderungen seien laufend gestiegen, hiess es. Im vergangenen Jahr hatte die Migros Wertberichtigungen auf CCA vornehmen müssen, was den Reingewinn belastet hatte.

Nun wolle sich die Migros voll auf den Belieferungsgrosshandel zu fokussieren, in dem sie marktführend sei. "Die auf den Abholgrosshandel in der Westschweiz spezialisierte Aligro ist die ideale Käuferin", schrieb der "orange Riese".

Alle Mitarbeiter übernommen

Aligro übernehme alle Märkte und Mitarbeitende von CCA, wenn die Wettbewerbsbehörde Weko zustimme. Mit dem Kauf durch Aligro seien die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Weiterentwicklung von CCA gegeben, hiess es. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, sagte Sprecherin Simone von der Migros-Tochter Saviva, unter deren Dach der Grosshandel der Migros zusammengefasst ist.

"Zusammen mit Aligro planen wir die Erneuerung der CCA-Märkte", erklärte CCA-Geschäftsführer Martin Angehrn, der in fünfter Generation seiner Familie für das Unternehmen tätig ist, das einst ihr gehörte. Ab nächstem Jahr werde es da und dort Sortimentsergänzungen geben.

"Die CCA-Treueprämien laufen normal weiter", sagte Angehrn in einem Firmenvideo. Die Marke CCA bleibe bestehen. Eine Öffnung der Abholgrossmärkte für Privatkunden sei nicht geplant. Die Ausrichtung auf Profikunden bleibe erhalten. Im Grosshandel kaufen unter anderem Hotels, Restaurants, Heime, Spitäler oder Betriebskantinenbetreiber ein.

Martin Angehrn werde CCA auch unter der neuen Eigentümerin Aligro leiten, sagte Sprecherin Frei. Sein Bruder Thomas werde indes aus dem CCA-Verwaltungsrat ausscheiden, nachdem die 20 Prozent Aktienanteile der Angehrn-Familie im Zuge der Übernahme verkauft wurden.

Expansion in Deutschschweiz

Mit der Akquisition von CCA expandiert die Westschweizer Aligro in der Deutschschweiz, wo sie bisher nur mit einer Filiale in Schlieren ZH tätig war. In der Romandie ist Aligro mit vier Märkten in den Kantonen Freiburg, Genf, Wallis und Waadt die Nummer eins im Nahrungsmittelgrosshandel.

Das Unternehmen mit Hauptsitz vor den Toren von Lausanne hat insgesamt 550 Mitarbeiter, davon 65 in Schlieren. Aligro ist das Cash & Carry-Geschäft von Demaurex & Cie, einem 1923 in der Westschweiz gegründeten Grosshandelsbetrieb. Das Unternehmen wurde Pierre Demaurex aufgebaut und wird derzeit von dessen Söhnen Dominique und Etienne geleitet.