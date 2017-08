Der Umsatz wuchs dagegen nur um 0,9 Prozent auf 445,4 Millionen Franken. Mit Haushaltsapparaten nahm die Gruppe 275 Millionen Franken ein und damit 3,7 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Mit Systemlösungen für die Reinigung, Desinfektion und Sterilisation (Infection Control) machte die Gruppe 87,3 Millionen Franken und damit 5,2 Prozent mehr Umsatz. Mit der Kabelsparte (Wire Processing) wuchs Metall Zug um 13,5 Prozent auf 84 Millionen Franken.

Der Betriebsgewinn der Gruppe ging um 10,8 Prozent auf 28,2 Millionen Franken zurück. Investitionen in die neue Produktionsanlage und in neue Prozesse im Zusammenhang mit der Digitalisierung drücken auf die operative Rentabilität, wie es in der Mitteilung am Montag heisst.

Die Gruppe baut das Werkareal der V-Zug um. Mit einem neuartigen Konzept soll die Produktionskapazität auf weniger Fläche verdoppelt werden. Auf den freiwerdenden Flächen will die Gruppe ein Industriecluster entwickeln, an dem Handel, Gewerbe und Wissenschafter arbeiten.

Beim Ausblick gibt sich die Gruppe vorsichtig. Das zweite Halbjahr wird aus saisonalen Gründen und wegen des guten Auftragsbestands stärker ausfallen. Der operative Gewinn wird im Gesamtjahr aber leicht tiefer ausfallen.