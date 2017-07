Er setzte der bleiernen Hitze der letzten Wochen endlich ein Ende, der Regen. Doch die kühle Wohltat nach der Wärme ist bloss eine Verschnaufpause. Die Temperaturen steigen bald wieder. Generell werden die Sommer hierzulande heisser, die Hitzeperioden häufiger. Klimaspezialisten des Bundes rechnen bis Ende des Jahrhunderts mit einer starken Zunahme von Höchstwerten und Extremwetterlagen. Diese Entwicklung hat Auswirkungen auf die Strompreise.

Stromspitzen steigen bei Hitze

Denn um bei der Hitze einen kühlen Kopf zu bewahren, braucht es mehr Strom, sowohl in den Haushalten als auch in Industriebetrieben. Immer häufiger greifen Schweizer zu Ventilatoren und Klimaanlagen. Beim grössten Online-Händler der Schweiz, Galaxus, haben die Verkaufszahlen von Ventilatoren einen Rekordstand erreicht. Auch der Umsatz mit Klimaanlagen übertrifft den Jahresumsatz 2016 bereits um 40 Prozent. Ähnlich bei Migros: Dort war der Umsatz mit Ventilatoren in den zwei Hitzewochen doppelt so hoch wie im Juni 2016.

Der Stromverbrauch erreicht an Hitzetagen Grössenordnungen, die nicht mehr so weit vom Höchststand im Winter entfernt sind. Die Stadt Zürich komme aktuell auf Spitzen von 460 Megawatt Leistung, im Winter liege dieser Spitzenwert bei 520 Megawatt, heisst es beim Elektrizitätswerk der Stadt Zürich.

Doch gerade für Grossverteiler wie Migros hat die Hitze trotz des guten Geschäfts auch Schattenseiten: Sie muss selber beträchtlich mehr Strom aufwenden, um ihre Verkaufsflächen kühl zu halten. Migros braucht in den Sommermonaten «durchschnittlich etwa neun Prozent mehr Strom als im Jahresdurchschnitt», heisst es auf Anfrage. Am meisten Strom werde dabei für die Kühlung der Produkte aufgewendet. Die SBB beobachten, dass «vermehrt im Sommer ähnlich hohe Leistungsspitzen auftreten wie bisher im Winter während der Heizperiode».

Aktuell habe der steigende Stromverbrauch wegen der zahlreichen Klimageräte noch einen überschaubaren Einfluss auf den Strompreis, wenn auch der Industrieverbrauch bei Hitze stärker wiege, sagt Josef Keller, Energiespezialist und Stromhändler bei Ompex. Aber weil sich Hitzeperioden häufen, verstärkt sich auch die Auswirkung. «Wir rechnen mit einem steigenden Einfluss auf den Strompreis, auch wenn Klimaanlagen im privaten Gebrauch noch nicht so systematisch verwendet werden wie in südlichen Ländern.»

Das ist keine förderliche Entwicklung. Denn die Strompreise steigen ohnehin wieder. Dafür verantwortlich sind hauptsächlich der Rohstoffmarkt sowie der Rückgang bei der fossilen Energieerzeugung. Am Grosshandelsmarkt sei seit Anfang 2016 eine Trendwende zu beobachten, erklärt Keller. Nachdem der Preis für Rohöl auf Rekordtief gesunken war, hat dieser sich wieder markant erhöht. Zudem würden in Europa nach und nach Kraftwerke stillgelegt. «In den nächsten fünf bis zehn Jahren wird ein grosser Anteil der konstant erzeugten Energie aus fossilen Quellen durch witterungsbedingt fluktuierende erneuerbare Energie ersetzt», so Keller. Das treibe den Preis. Zudem werde mit den Stilllegungen die Strompreisentwicklung volatiler.

Hitze senkt Wirkungsgrad

Im Sommer verstärkt sich diese Volatilität durch die Hitze. «Denn an heissen Tagen nimmt der Effizienzgrad bei der Energiegewinnung stark ab», sagt Nadine Brauchli, Energieexpertin beim Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen. Das gelte vor allem für thermische Kraftwerke. Zudem kämpften Atommeiler, die ihre Reaktoren mit Flusswasser kühlen, bei hohen Temperaturen mit Einschränkungen: Weil es das Wasser nicht zu warm wieder in die aufgeheizten Gewässer ablassen darf, musste jüngst das AKW Mühleberg seine Leistung drosseln. Auch Leibstadt hätte wegen der Hitze die Leistung reduzieren müssen, würde das Kraftwerk nicht bereits auf einem durch andere Vorschriften bedingten tieferen Level laufen, heisst es auf Anfrage.

Weniger Strom aus Solaranlagen

Auch erneuerbare Energien haben ihre Mühe mit der Hitze: «Bei hohen Temperaturen sinkt der Wirkungsgrad der Solaranlagen», sagt Stromexperte Keller. Deshalb sei der Solarstrom im Sommer nicht in der Lage, die saisonal bedingt schwächere Windkraft in Europa zu kompensieren. Bei grosser Hitze herrscht eine stabile Wetterlage und das bedeutet: kein Wind.

Auch bei der Wasserkraft, die in der Schweiz 60 Prozent des Stromes liefert, hat die Sonne ihren Einfluss. Erst vor wenigen Wochen befanden sich die Pegel der Stauseen auf Rekordtief. «Die Stände haben sich wieder etwas normalisiert» sagt Brauchli. Doch bei anhaltend hoher Hitze schmilzt der Schnee in den Bergen schneller ab. Aktuell sei bereits kaum noch Schnee da, so Keller. Grund sei neben der Sonne auch der geringe Schneefall im letzten Winter. Deshalb sei die Wasserkraft nun auf Niederschläge angewiesen. Blieben diese aus, könnte sich die Lage wieder verschärfen.