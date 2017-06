Seit 1901 überspannt der Saaneviadukt die Talebene bei Gümmenen auf der Bahnstrecke Bern-Neuenburg. Die weithin sichtbare, 400 Meter lange Brücke ist eines der meistfotografierten BLS-Bauwerke.

Der Gleistrog auf dem Viadukt weist Schäden an der Abdichtung auf, wie das Bahnunternehmen am Mittwoch mitteilte. Auch das Mauerwerk an Pfeilern und Bogen ist beschädigt. Dazu kommt, dass die Stahlbrücke über der Saane ihre Lebensdauer erreicht hat.

Mit dem Ausbau des Viadukts auf Doppelspur will die BLS gerüstet sein für allfällige Angebotsverbesserungen auf der Strecke, wie das Bahnunternehmen in seiner Mitteilung weiter schreibt.

Die Pläne wurden dem Bundesamt für Verkehr Ende März zur Genehmigung vorgelegt. Die BLS rechnet mit einem Baustart im Herbst 2018. Die Arbeiten sollen rund drei Jahre dauern.