Die Berner Airline Skywork stand am Abgrund, nun hat sie sich wohl aber gerettet. Morgen soll beim Bundesamt für Zivilluftfahrt der geforderte Finanzierungsnachweis eingereicht werden. Dies ist aus Kreisen zu vernehmen, die der Airline nahe stehen. Der Flugbetrieb soll ab Mittwoch wieder anlaufen. Vorausgesetzt, das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) vergibt am Dienstag die Betriebsbewilligung an Skywork.

Der Flugbetrieb solle danach normal weitergeführt werden, ein Sparprogramm gäbe es nicht. Zudem würden auch die geplanten Expansionspläne vorangetrieben.

Am letzten Samstag informierte Skywork darüber, dass am Sonntag keine Flüge durchgeführt werden. Das Bazl hatte Skywork Mitte Oktober die Flugerlaubnis wegen fehlendem Finanzierungsnachweis auf Ende Oktober verweigert. Auch am Montag blieben die Flugzeuge von Skywork am Boden. Hinter den Kulissen hat man noch am Wochenende versucht, einen Geldgeber aufzutreiben. Dies hat nun offenbar funktioniert.

Bis Samstag flog Skywork 17 Ziele an. In einem Statement schrieb Skywork-CEO Martin Inäbnit, dass die Airline bis Ende Oktober in diesem Jahr 140 000 Passagiere transportierte. Dies sei 25 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2016. Zudem habe man für das kommende Jahr volldotierte Charter-Verträge. 2013 machte Skywork 23 Millionen Franken Verlust, 2014 und 2015 wurde ein kleiner Bruttogewinn erzielt. Nach einer gescheiterten ersten Expansion wurde die Airline in den letzten Jahren einer Sparkur unterzogen.

Seit Martin Inäbnit 2014 als CEO von Skywork übernahm, wurde bei den Personalkosten mehr als eine Million Franken gespart. Die finanziellen Schwierigkeiten blieben jedoch bestehen. So habe das Bazl seit geraumer Zeit die Aufsicht über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Skywork verstärkt, hiess es Mitte Oktober vonseiten des Bazl.

Inäbnit will Skywork mit einer Expansionsstrategie neu aufstellen. So strebt er 200 000 Fluggäste pro Jahr an. Zudem fliegt Skywork nicht mehr nur vom Heimatflughafen Bern-Belp ab, sondern etwa auch von Basel. Geplant ist zudem der Kauf von grösseren Flugzeugen, um konkurrenzfähiger zu werden.