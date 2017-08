Das Bazl liess sich mit seinem Entscheid Zeit. Noch letzten Herbst hiess es auf Anfrage: Noch kein Urteil gefällt. Nun sagt aber Bazl-Sprecher Urs Holderegger, dass die Verhandlungen mit den VAE bereits vor mehreren Monaten abgeschlossen worden seien. Eine aktive Kommunikation blieb diesbezüglich aus. Der Entscheid ist für die Swiss ein Rückschlag. Dabei liessen die Bazl-Stellungnahmen Anfang 2016 noch vermuten, dass die Swiss beim Bund mit ihren Bedenken Gehör erhalten würde: «Verkehrsrechte von Nicht-EU-Staaten für Anbindungen ausserhalb Europas werden nur sehr zurückhaltend gewährt», hiess es damals.

Das Entgegenkommen in Genf ist ein Präzedenzfall, denn nun könnten auch andere ausländische Airlines auf den Geschmack kommen, Direktflüge aus der Schweiz in Drittländer zu beantragen. Andererseits hätte es aus Swiss-Sicht noch schlimmer werden können, wenn Flüge vom Hub Zürich erlaubt worden wären.

Heute fliegen die beiden Golfstaaten-Airlines Etihad und Emirates fünfmal am Tag zwischen der Schweiz und den VAE. Kommt jetzt der grosse Ausbau? «Bis jetzt hat noch keine Airline Interesse gezeigt», sagt Bazl-Sprecher Urs Holderegger. Die Zeit, die sich der Bund beim Entscheid liess, hat der Swiss offensichtlich in die Hände gespielt, vorerst halten sich die Golf-Airlines, die inzwischen mit eigenen Problemen kämpfen, vornehm zurück.

So hatte Emirates-CEO Sir Tim Clark letzten Herbst in der «Schweiz am Sonntag» gesagt: «Ich könnte nicht garantieren, dass wir sofort Mexiko-Flüge anbieten würden, denn die Wirtschaftslage hat sich verändert.»

Auch Etihad zögert

Auch der Kanton Genf sei an Emirates herangetreten und habe die Airline gebeten, Direktflüge in die USA zu lancieren, sagte Clark. Er wolle nichts ausschliessen. «Aber vergessen wir nicht, dass die Swiss zu Lufthansa gehört. Das macht es komplizierter.» Er müsse davon ausgehen, dass von gewissen Leuten in der Schweiz Druck ausgeübt werde, damit dies nicht erlaubt werde. Die Lufthansa gehört zu den grössten Kritikern von Emirates und wirft der Airline regelmässig unfairen Wettbewerb vor.

Auch beim Konkurrenten Etihad Airways in Abu Dhabi heisst es auf Anfrage, man sei in keine Pläne involviert, bei denen es um Flüge von der Schweiz nach Mexiko gehe.