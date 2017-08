Die mehrheitlich in Staatsbesitz befindliche Swisscom hat ein durchzogenes erstes Halbjahr hinter sich. In ihren Schweizer Kernmärkten gingen die Umsätze auf breiter Front zurück. Einzig die italienische Tochter Fastweb erzielte ein ansprechendes Wachstum. In einer Videobotschaft bezeichnete Konzernchef Urs Schaeppi das Resultat dennoch als erfreulich. Die Börse sah es weniger optimistisch und schickte den Titel auf Talfahrt.

Das Problem der Swisscom ist, dass sie in der Schweiz in fast allen Segmenten verliert. Wegen des verschärften Preiskampfes schrumpfen die Erträge für Telecom-Dienstleistungen zum Teil deutlich. Obwohl die Menschen praktisch ohne Unterbruch an ihren Handys kleben, gehen sogar im Mobilfunkmarkt die Umsätze zurück.

Zusätzlich drücken Verhaltensänderungen der Kunden auf die Erträge. So wird immer weniger telefoniert – zumindest auf die klassischen Weise mit mit einem Festnetzanschluss. Die Zahl dieser Anschlüsse ging im ersten Halbjahr 2017 gegenüber der gleichen Periode 2016 um 278000 auf 1,982 Millionen zurück. Das entspricht einem Einbruch um 12 Prozent.