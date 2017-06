Welche Länder meinen Sie?

Vor allem Länder in Afrika. Dort sind aber oft nicht nur der Klimawandel und die mangelnde Produktivität ein Thema, sondern auch soziale und politische Unruhen, Krieg und Terrorismus.

Mit welcher Preisentwicklung rechnen Sie dieses Jahr im Kaffeemarkt?

Schwer zu sagen, auch weil der Preis nicht nur durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird, sondern leider durch Spekulationen von institutionellen Anlegern, von Hedgefonds und Banken. Sie bestimmen den Preis oft viel stärker.

Rund vierzig Prozent Ihres Umsatzes erwirtschaften Sie heute im Heimmarkt Italien. Ihre internationale Strategie überzeugt bisher zu wenig.

Noch vor ein paar Jahren waren es 60 Prozent. Der internationale Anteil ist inzwischen also deutlich grösser geworden. Unser Ziel ist es, dass in zwei Jahren der Heimumsatz noch 30 Prozent ausmacht und wir 70 Prozent im Ausland erzielen. Am meisten Potenzial sehen wir in den USA, in Kanada, Frankreich, Deutschland, Grossbritannien und Australien.

Weshalb haben Sie den asiatischen Markt bisher nicht erobern können?

Der asiatische Markt tickt völlig anders. Gefragt sind süsse Getränke, und Kaffee ist von seiner DNA her nun mal bitter. Zudem ist die Kaufkraft tiefer. Aber Märkte wie Vietnam und Indonesien entwickeln sich langsam von rein Kaffee produzierenden Ländern zu Kaffee trinkenden. Das wird interessant.

Die meisten italienischen Kaffeehersteller, inklusive Lavazza, haben den Anschluss an den Kapselmarkt verpasst. Weshalb?

Moment. Wir haben bereits 1989 damit begonnen, eine Kaffeekapsel zu entwickeln.

Zu selben Zeit etwa begann die Nespresso-Geschichte. Nestlé war erfolgreicher als Lavazza.

Wir haben vier Kapselsysteme und sind zufrieden. Vor allem bei Kaffeeautomaten sind wir mit Kapseln erfolgreich. Wir befinden uns momentan in einer spannenden Phase, da die meisten Patente der Kapselproduzenten bald auslaufen. Die Karten werden neu gemischt.

Eine Chance, um Nestlé anzugreifen?

Das Potenzial ist natürlich enorm. Das Kapselgeschäft legt jedes Jahr zweistellig zu und macht bereits 20 Prozent des Kaffeemarktes aus.

Sie sind neu eine Kooperation mit der Schweizer Snackautomaten-Firma Selecta eingegangen, den Sie mit Kapseln beliefern. Mit welchem Ziel?

Wir möchten an rund 300 öffentlichen Standorten in der Schweiz, wie zum Beispiel Bus- und Tramhaltestellen, Automaten mit Lavazza-Kaffee installieren sowie rund 3000 Kaffeemaschinen in Büros von Firmen. Europaweit planen wir mit Selecta in den nächsten Jahren rund 40 000 solche Automaten.

Andererseits muss es Sie als Liebhaber von klassischem, geröstetem Kaffee doch schmerzen, Kaffee aus der Kapsel zu verkaufen.

Nein. Am Schluss geht es darum, was in der Tasse landet. Und die Kapseln machen es für den Kunden möglich, schnell selber guten Kaffee zu machen.

Schweizer Konsumenten kennen Lavazza vor allem vom Kaffeeangebot in den SBB-Minibars. Die Bundesbahnen haben aber angekündigt, die Minibars einzustellen. Sind Sie traurig?

Ja, natürlich. Wir waren stolz auf unser Angebot in den SBB-Minibars. Aber so ist halt das Geschäft. Wir sind ja noch an Bord von anderen Zugunternehmen und Airlines vertreten.

Im Schweizer Detailhandel hat Lavazza nur wenig Regalfläche zur Verfügung. Das Angebot wird dominiert von den Eigenmarken von Migros und Coop sowie Marken wie Illy und Mastro Lorenzo. Wieso tut sich Lavazza hier schwer?

Wir verkaufen seit rund 25 Jahren Kaffee in der Schweiz. Der Umsatz ist gut, aber klar, es gibt sicher noch Luft nach oben. In der Distribution arbeiten wir neu mit Coca-Cola HBC Schweiz zusammen. Aber die Schweiz ist kein einfacher Markt. Die Eigenmarken dominieren, wie Sie richtig gesagt haben.

Und Coop ist mit Abstand die grösste Verkäuferin von Markenprodukten, Alternativen fehlen.

Ja. Hinzu kommt, dass Schweizer ihren Kaffee anders trinken als Italiener.

Wie?

Schweizer mögen ihren Kaffee viel leichter, gestreckter. Nicht, dass das falsch wäre. Aber wie gesagt, jedes Land hat seine eigene Kaffeetradition.

In der Werbung arbeiten Sie seit Herbst mit dem ehemaligen US-Tennis-Profi Andre Agassi als Markenbotschafter zusammen. Wieso nicht Stan Wawrinka oder Roger Federer?

Andre hat eine spannende Geschichte, die zu unseren Werten passt. Es sind Werte wie Passion, Professionalität und Sportsgeist. Natürlich gibt es auch andere Spieler, die diese Werte vertreten. Aber mit Andre hatten wir von Anfang an eine spezielle Verbindung.

Es wird regelmässig über einen Börsengang von Lavazza spekuliert…

… das ist kein Thema.

Ihre Firma existiert seit 122 Jahren. Wie viele Familienmitglieder sind heute im Unternehmen tätig?

Sechs. Nebst mir meine Schwester, drei Cousins und deren Vater Alberto Lavazza als Präsident. Also ein Mitglied der dritten und fünf der vierten Generation.

Und die fünfte Generation?

Die ist noch zu jung. Aber die fünfte Generation ist gross bei uns. Ob sie irgendwann auch für Lavazza arbeiten möchten, wird sich zeigen. Wir haben Zeit.

Was, wenn Nestlé oder Unilever anrufen würde mit einer Kaufofferte?

Das geschieht seit Jahren. Nestlé, Procter&Gamble – alle haben schon angerufen!

Und?

Wir sind immer noch da. Unsere Antwort lautete immer Nein.

Auch in Zukunft?

Auch in Zukunft.