Das zeigt eine am Dienstag veröffentlichte Studie des Internet-Vergleichsdienstes Comparis.ch. So lag der Marktanteil des iPhones in der Schweiz in den vergangenen Jahren stets über 50 Prozent. Nun ist er aber auf 41 Prozent abgesackt.

Der Anteil der Android-Smartphones machte dagegen einen Sprung von 42 Prozent Marktanteil im Vorjahr auf 55 Prozent. Damit belegen die Android-Handys in der Schweiz erstmals den Toprang, wie Comparis schreibt.

Weltweit dominierte Googles Android-Betriebssystem nach Angaben der Marktforschungsfirma Gartner die Verkäufe im ersten Quartal 2017 mit einem Marktanteil von 86,1 Prozent. Apple kam auf 13,7 Prozent.

Die Verkäufe des südkoreanischen Marktführers Samsung sanken im gleichen Zeitraum um drei Prozent auf 78,7 Millionen Smartphones, was einen Anteil von 20,7 Prozent bedeutete. Apple stagnierte mit seinen 52 Millionen verkauften iPhones bei 13,7 Prozent.

Huawei erreichte im ersten Quartal mit einem Zuwachs von 29 auf gut 34 Millionen verkaufte Smartphones einen Marktanteil von neun Prozent. Der chinesische Netzwerkausrüster hat das Ziel ausgegeben, zunächst Apple zu überholen und dann auch zur weltweiten Nummer eins zu werden.