Problem ist auch andernorts Thema

Auch diverse andere Handwerksverbände diskutieren die Problematik, und auf Anfrage bei mehreren Grossbetrieben heisst es, selbst einige Mitarbeiter seien mittlerweile genervt, wenn vor allem die jüngeren Kollegen zu viel die Handy-Kopfhörer im Ohr hätten oder allgemein Zeit mit dem Smartphone verbrächten. Denn jede Unterbrechung lenkt ab und kostet zusätzliche Zeit, um sich wieder einzudenken. Manchmal sind es ein paar Sekunden, manchmal mehr.

Zum Beispiel wenn ein Mitarbeiter Material aus dem Auto holt und ein Teil vergisst, weil das Handy klingelt. Also muss er noch einmal los. Während alle anderen warten. Nebst der Konzentration leidet so auch die Sicherheit.

Der Schweizerischen Unfallversicherung Suva ist das Thema bekannt. Studien oder genaue Zahlen gäbe es dazu noch nicht und es wäre auch keine Sensibilisierungskampagne unterwegs, «aber jedes Jahr gibt es rund 100'000 Stolperunfälle auf Treppen. Sei es in der Freizeit oder bei der Arbeit», sagt Mediensprecher Serkan Isik. Das Unfallrisiko könne reduziert werden, wenn beim Treppensteigen konsequent auf Telefongespräche und SMS verzichtet werde. Für ein Handyverbot auf dem Bau spricht sich die Suva noch nicht aus, schlägt aber vor: «Einige Baubetriebe lassen die private Handynutzung nur während den Pausenzeiten zu. Für unsere Sicherheitsspezialisten ist dies eine gute und für alle verträgliche Lösung.»

Unia ortet keine Probleme

Bei der Gewerkschaft Unia sieht man keine Handy-Probleme im Baugewerbe: «Wir teilen die Auffassung nicht, dass Bauarbeiter mehr als andere Arbeitnehmende Zeit am Handy verbrächten. Das entspricht nicht unseren Beobachtungen», sagt Pepo Hofstetter. Und er ist sicher, dass das Handy «grundsätzlich in den Pausen genutzt wird». Es dürfe nicht vergessen werden, dass das Handy auch ein Arbeitsinstrument sei, mit dem Aufträge empfangen werden. «Ein Handyverbot ist deshalb nicht angezeigt.»

Egal ob sich die Unia wehrt, die neuen Handyverbote sind rechtens: Nach Schweizer Arbeitsrecht ist die private Handy- oder Internetnutzung am Arbeitsplatz grundsätzlich eine Pflichtverletzung des Arbeitnehmers. In Notfällen oder wegen nicht aufschiebbarer Dringlichkeit darf ein Arbeitnehmer sein Handy am Arbeitsplatz aber benutzen.