Das teilte das Unternehmen am Mittwoch am niederländischen Konzernsitz Leiden mit. Der in Göteborg geborene Brodin arbeitet seit 1995 in verschiedenen Positionen bei Ikea, unter anderem als Assistent des Ikea-Gründers Ingvar Kamprad.

Gründe für das Ausscheiden seines Vorgängers Peter Agnefjäll wurden in der Mitteilung nicht genannt. Er wolle sich Zeit für seine Familie nehmen, sagte der Manager unlängst, der den Ikea-Konzern seit 2013 operativ geführt hatte.