Rudolf Bohli darf sich freuen. Der Chef des Hedgefonds RBR Capital Advisors hat mit seinem Anlagevehikel diese Woche mindestens 2,5 Millionen Franken verdient – dank seinem Engagement bei der Credit Suisse. Seit Bekanntwerden seines Angriffs auf die Grossbank letzten Dienstag sind die Aktien um 2,9 Prozent gestiegen. Bohlis RBR Capital hält zwischen 0,2 und 0,3 Prozent aller CS-Aktien.

Am Freitag hat Bohli seine Pläne in Sachen CS an einer Investorenkonferenz in New York vorgestellt. Im Wesentlichen will der streitbare Zürcher die Grossbank in drei Teile aufspalten. So soll die Investmentbank der CS abgetrennt und an die Börse gebracht werden. Daneben soll der Konzern in die Sparten Asset Management und Vermögensverwaltung inklusive des Schweizer Geschäfts aufgeteilt werden.