Auf Anfang dieses Jahres ist dieser Risikoausgleich weiter verfeinert worden. Das hat gemäss Helga Portmann, Leiterin der Abteilung Versicherungsaufsicht beim Bundesamt für Gesundheit (BAG), zur Folge, dass sich die Prämien der Standardangebote in der Grundversicherung angenähert haben. Zudem können Kassen nicht mehr so einfach Risikoselektion betreiben. Stefan Thurnherr, Versicherungsexperte beim VZ VermögensZentrum, sagt: «Managed-Care-Angebote sind nun in der Grundversicherung in allen Kantonen günstiger als Standardmodelle.» So müsse es ja auch sein: «Mit diesen alternativen Modellen lassen sich effektiv Ausgaben für unnötige Behandlungen und Medikamente vermeiden, also Kosten einsparen.»

Die freie Arztwahl kostet mehr

Dies bestätigt auch Krankenkassenexperte Felix Schneuwly vom Internetvergleichsdienst comparis.ch: «Mehrkassenstrategien funktionieren nicht mehr. Standardangebote, ob mit tiefen oder hohen Franchisen, sind heute meist teurer als Managed-Care-Angebote wie Hausarzt- und Telmed-Modelle oder Gruppenpraxen.» Das heisst: Wer sparen will, muss auf die freie Arztwahl verzichten. Das läppert sich: In der Nordwest- und der Ostschweiz zahlt jemand auf 12 Monate hochgerechnet bis zu 994 Franken weniger, wenn er vom billigsten Standardmodell zum günstigsten Managed-Care-Angebot wechselt. Dessen Jahresprämie ist in Basel gar um 4727 Franken tiefer als das teuerste Standardmodell (siehe Tabelle). Nicht mehr billig ist die Groupe Mutuel, mit 1,24 Millionen Grundversicherten die Nummer 2 der Branche. 2018 figuriert – meist – keiner ihrer sechs Grundversicherer unter den günstigsten fünf Anbietern – weder beim Standardmodell mit der Minimalfranchise von 300 Franken inklusive Unfalleinschluss noch beim Vergleich aller Versicherungsangebote, also auch den Managed-Care-Modellen.