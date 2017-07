Nun ist der Standort Koblenz in Gefahr. Der norwegische Möbel-Riese Flokk hat die Giroflex-Aktien übernommen. Zum Unternehmen gehören Tochtergesellschaften in Deutschland, Belgien und den Niederlanden. Zum Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart. Flokk ist Marktführer in Skandinavien und in der Branche unter seinem vormaligen Namen «Scandinavian Business Seating» ein Begriff.

2016 hat es bei 650 Mitarbeitenden einen Umsatz von 156 Millionen Franken erzielt. Eigentümer ist seit fast drei Jahren das Private-Equity-Unternehmen Triton. Erst vor kurzem hat sich Flokk den schwedischen Bürostuhl-Hersteller Malmstolen sowie den Lounge-Möbel-Spezialisten Offecct in seine Gruppe einverleibt.