Datenschützer und Ökonomen kritisieren, dass es dabei weniger um die Kriminalitätsbekämpfung als vielmehr um Überwachung gehe. «FAZ»-Mitherausgeber Holger Steltzner, ein Kenner des Geld- und Bankwesens, schrieb in einem Kommentar: «Politiker träumen vom gläsernen Wähler und Steuerbürger, Internetfirmen wollen alles über alle Kunden wissen, Banken brauchen neue Gebührenquellen, und manche Zentralbank will die Leute mit Strafzinsen zum Konsum treiben. Deshalb wird viel von Schwarzgeld oder Steuerflucht geredet und so getan, als kauften IS-Terroristen ihre Kalaschnikow bar in der Eckkneipe oder als wasche die Mafia ihr Geld in der Pizzeria statt in der eigenen Bank. Die Wahrheit ist schrecklicher: Die Feinde des Bargelds streben nach totaler Kontrolle.»

Das sieht auch der Ökonom Daniel J. Mitchell vom Cato Institute in Washington so. Im Gespräch sagt er: «Der offensichtliche Zweck dieser Massnahme ist es, der Regierung die Macht zu geben, private Transaktionen zu überwachen. Das ist besorgniserregend, weil Regierungen eine äusserst schlechte Menschenrechtsbilanz haben. Wäre es nicht klüger, die Ressourcen auf traditionelle Polizeiarbeit zu konzentrieren, um die Pläne von Kriminellen zu durchkreuzen?».

Zum Konsum gezwungen

Die Politik hat einen Anreiz, Bargeld abzuschaffen. Sollten die Zentralbanken Negativzinsen einführen, mit der Folge, dass man für Einlagen zahlen muss, könnte man in einer bargeldlosen Gesellschaft nicht mehr einfach sein Guthaben auf dem Sparbuch abheben und das Geld unters Kopfkissen legen. Man wäre zum Konsum gezwungen. Unser Verhältnis zum Geld wird sich dadurch radikal ändern. Die bargeldlose Gesellschaft will mit dem archaischen Ideal brechen, dass Geld etwas Dingliches ist – und es durch die Vorstellung eines Bewertungssystems ersetzen. Schon heute berechnen Banken die Bonität aufgrund von Social-Media-Aktivitäten wie Tweets und Facebook-Likes. Wer die «falsche» Band likt oder im falschen Viertel wohnt, bekommt unter Umständen keinen Kredit. In einer bargeldlosen Gesellschaft wäre es möglich, dem Zuckerkranken den Kauf von Cola zu verweigern.

Der Computerwissenschafter Jason Hong von der Carnegie Mellon University glaubt nicht, dass die Abschaffung von Bargeld Geldwäsche unterbindet. «Die organisierte Kriminalität wird immer Wege finden, das System zu umgehen», sagt er zu dieser Zeitung.

Die Annahme, man müsse nur das Bargeld aus dem Geldkreislauf ziehen, um ominöse Finanzströme trockenzulegen, ist eine Illusion. Die Gewinner sind am Ende der Staat und die Kreditkarteninstitute, die noch mehr Daten – und damit auch Kontrolle – über ihre Kunden gewinnen. Der Verbraucher zahlt die Abschaffung des Bargelds mit seiner Freiheit.