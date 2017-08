Der Umsatz legte um 6,6 Prozent auf 296,8 Millionen Franken zu. Der Gewinn blieb mit einem Plus von 0,9 Prozent in etwa konstant bei 14 Millionen Franken. Auf operativer Ebene (EBIT) wuchs das Ergebnis um 5,1 Prozent auf 22,5 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Das Ergebnis spiegle die konsequente Fokussierung auf das Feinschneiden und Umformen, heisst es in der Mitteilung. Für das zweite Halbjahr erwartet Feintool trotz politisch unsicherer Märkte eine positive Geschäftsentwicklung.

Feintool ist mit eigenen Produktionswerken und Technologiezentren in Europa, den USA, China und Japan vertreten. Rund 2400 Mitarbeitende und fast 60 Auszubildende arbeiten weltweit für das Unternehmen.