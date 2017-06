Vor zwei Jahren, auf den Tag genau, hatte die Generalversammlung der Highlight Communications (HLC) dem Verwaltungsrat zeitlich befristet die Möglichkeit eingeräumt, das Aktienkapital um höchstens 23,625 Millionen Franken und gleich viele Aktien zu erhöhen. Am letztmöglichen Tag kommunizierte am Montag die von Bernhard Burgener präsidierte HLC den Vollzug der Erhöhung um 15,75 Millionen Franken.

Altaktionäre haben in der Regel Bezugsrechte, wenn neue Aktien ausgegeben werden, damit sich ihr Anteil an der Firma nicht verwässert. An der Kapitalaufstockung bei der HLC sind die bisherigen Aktionäre allerdings nicht beteiligt. Das neu geschaffene Aktienpaket floss über eine Schweizer Bank vielmehr zur Highlight Event and Entertainment (HLEE), die damit ein Viertel der HLC-Aktien hält. Bei 5,2 Euro pro Aktie kostet das Paket rund 82 Millionen Euro.

Mit der ebenfalls börsenkotierten HLEE, die aus der ehemaligen Spielautomatengesellschaft Escor hervorgegangen ist, versucht Burgener seit Monaten, die Vorherrschaft über die von ihm mit aufgebaute Highlight Communications zu sichern. Zu ihr gehören sowohl die Film- und Fernsehfabrik Constantin Film als auch Team Marketing, die Vermarktungsgesellschaft der Fussball-Champions-League.

Kontrahent aus München

Kontrahent des neuen FCB-Präsidenten Burgener ist der Münchner Medienunternehmer Dieter Hahn, ein Zögling des verstorbenen Medienmoguls Leo Kirch. Hahn und Burgener halten je knapp 30 Prozent der Constantin Medien, die wiederum 60 Prozent an der HLC gehalten hat. Hahn hat jedoch beim Management der Constantin Medien die Oberhoheit.

Nur durch geschicktes Taktieren konnte Burgener bisher verhindern, dass Hahn Durchgriff auf die HLC nehmen konnte. Da die Abwehrfront jedoch bröckelt, hat Burgener nun mit der Kapitalaufstockung eine neue Hürde aufgebaut: Statt einer Mehrheit hält die Constantin Medien nur noch 45,4 Prozent an der HLC. Die Mehrheit wird nun von Burgener kontrolliert.

Verworrene Situation

Die Kontrahenten haben schon mehrfach gesagt, sie wollten dem jeweils anderen ein Übernahmeangebot unterbreiten. Burgener wiederholte am Montag die Ankündigung, obschon «die Voraussetzung hierfür, namentlich die Finanzierung, derzeit noch nicht gegeben» sei, wie es in der Ad-hoc-Mitteilung heisst.

Die Situation ist verworren und daran wird sich so schnell nichts ändern. Die auf Ende Monat angesetzte Generalversammlung der HLC wurde jedenfalls bereits auf unbestimmte Zeit verschoben. Eine ordentliche Durchführung gilt derzeit als unwahrscheinlich.