Das Unglück passierte in der Nacht auf Montag in dem petrochemischen Werk Linyi Jinyu in der Lingang Wirtschaftszone der Stadt Linyi (Provinz Shandong). Sechs Arbeiter seien verletzt worden. Ein Flüssiggastankwagen sei explodiert und habe die Ladezone in Brand gesetzt.

Feuerwehr und Rettungsteams seien vor Ort. Wie auf einem Video im Internet zu sehen war, brannte das Chemiewerk an drei Stellen. Flammen und dichter Rauch stiegen hoch in den Himmel.