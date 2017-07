Ohne Mami und Papi gehts nicht. Von den Eltern einen Erbvorbezug zu erhalten, war schon immer ein beliebter Weg zum Eigenheim. Doch nun sind gerade junge Familien vermehrt auf elterliche Hilfe angewiesen, da die Regulierungshürden heraufgesetzt wurden. Neue Zahlen des Hypothekarberaters Moneypark zeigen eine starke Zunahme von Erbvorbezügen.

Im Jahr 2013 – also noch vor der Verschärfung – nutzten noch weniger als 1 Prozent aller Moneypark-Kunden einen Erbvorbezug. Ende 2014 waren es knapp unter 5 Prozent, in den Jahren 2016 und 2017 dann schon 9 Prozent aller Kunden. Auch Schenkungen der Eltern haben zugenommen. So berichten es die Kundenberater von Moneypark, statistisch erfasst werden Schenkungen dort jedoch nicht.

Glück für wenige

«Diese Entwicklung war wohl unvermeidbar», sagt Moneypark CEO Stefan Heitmann. In Eigenheimen lebe es sich nach wie vor viel günstiger als in Mietwohnungen, dank rekordtiefer Hypothekar-Zinsen. Doch würden die scharfen Regulierungen unnötigerweise zwei Dritteln aller Haushalte den Traum vom Eigenheim verwehren. «Die Hilfe der Eltern kann ein Ausweg sein, für einige Glückliche.» Es ist das Glück, vermögende Eltern zu haben.

Bei knapp 200 000 Franken lag bei Moneypark der durchschnittlich von den Eltern vorgestreckte Betrag. Mit einem kleinen finanziellen Zustupf ist es also längst nicht getan, die Kinder können so nicht alle Bedingungen für eine Hypothek erfüllen. Moneypark-CEO Heitmann sagt: «Es ist stossend, dass es so oft nur mit vermögenden Eltern geht. Von den tiefen Zinsen hat der Mittelstand zu wenig.»

Sie sind zu spät gekommen, die jungen mittelständischen Familien mit ihren Eigenheim-Träumen. Das zeigt eine Analyse des Immobilienberaters Iazi. Die Preise stiegen seit dem Jahr 2000 um 65 Prozent, vor allem nach 2006 gingen sie durch die Decke. Die Löhne hielten nicht mit: Sie nahmen bloss um 13 Prozent zu (siehe nachfolgende Grafik). Preise um 65 Prozent, Löhne um 13 Prozent: Damit sind typische Eigenheime für den schweizerischen Mittelstand unerreichbar, zumindest in den Städten und Agglomerationen.