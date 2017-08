Die Eier der Tiere könnten dann wieder verwendet werden, so die sechs Tierschutzorganisationen, die am Montag in der nordöstlichen Provinz Drenthe vor zwei Herstellerbetrieben von Eiern protestierten. "Tiere sind keine Wegwerfartikel", war ihre Botschaft.

Nach Angaben des niederländischen Bauernverbandes LTO müssen in den kommenden Tagen "eine Million oder mehrere Millionen Hühner" in etwa 150 Geflügelbetrieben getötet werden. Bis jetzt seien bereits "mehrere Hunderttausend" Hühner getötet worden. Wie viele Tiere tatsächlich getötet werden müssten, sei noch unklar.