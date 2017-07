Dufry plant, das Nordamerika-Geschäft separat an die Börse zu bringen. Das teilt der Konzern im Halbjahres-Communiqué mit. In den USA zeichne sich in den kommenden Jahren ein ausgeprägtes Wachstum ab.

Der nordamerikanische Reisehandel sei im Bereich Getränke und Nahrungsmittel sowie anderen Segmenten anders strukturiert als die sonstigen Märkte, heisst es in einer Medienmitteilung der Firma. Darum bringe eine Abspaltung durch einen Börsengang mehr Flexibilität und Wachstumsmöglichkeiten.

Nordamerikanische Flughäfen verfolgten bezüglich Detailhandel eine umfassendere und stärker integrierte Geschäftspolitik als anderswo. Die Dufry-Geschäftstätigkeit in Nordamerika bleibe hingegen im Konzern integriert.

Details zum Börsengang (Zeitpunkt, Umfang etc.) gibt Dufry aus börsengesetzlichen Gründen noch keine bekannt. Dufry hatte bereits zu einem früheren Zeitpunkt einen Teil seines Südamerika-Geschäfts an die Börse gebracht.

Gleichzeitig kann Dufry durch die Aufnahme von Eigenkapital die Fremdverschuldung reduzieren. Diese ist im Rahmen der forschen Akquisitionsstrategie stark angestiegen. Dufry hat in den vergangenen zehn Jahren zum Teil auch grosse Konkurrenten und ähnlich positionierte Firmen aufgekauft, unter anderem Hudson Group 2008 in den USA, Nuance (ehemals eine Tochter des Swissair-Konzerns) 2014 und World Duty Free (USA, 2015). Die Nettoverschuldung konnte in den vergangenen Monaten um 210 Millionen Franken auf 3,63 Milliarden Franken abgebaut werden.

Im ersten Halbjahr 2017 hat Dufry dank florierenden Geschäften in Grossbritannien und dank Reisenden aus Brasilien und Russland mehr Umsatz erwirtschaftet. Unter dem Strich bleibt aber noch immer ein kleiner Verlust. Der Umsatz legte um 5,8 Prozent auf 3,82 Milliarden Franken zu.

Der Verlust beträgt noch knapp eine Million Franken. Dieser war im Vorjahr aber deutlich grösser. Nach Verrechnung von Minderheitenanteilen beträgt der Verlust 24,9 Millionen Franken nach -75 Millionen Franken im Vorjahr, wie Dufry am Montag mitteilte. Die Aussichten für die zweite Jahreshälfte seien gut, heisst es bei Dufry.

Dufry betreibt in Bahnhöfen, Flughäfen, Häfen, auf Kreuzfahrtschiffen und in städtischen Touristenzentren rund 2200 Shops mit 29000 Angestellten.