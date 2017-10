Paradigmenwechsel nach dem Ende des Ersten Weltkriegs

Doch so schnell wie die Silbermünzen aus dem Zahlungsverkehr verschwanden, kamen die neuen, kleinen Noten nicht hinterher. Die Nationalbank zögerte mit deren Ausgabe, weil sie mit ihrer so genanten «Emissionsreserve» sparsam umgehen wollte. Das war die Zeit, in der das noch junge Nationalbankgesetz eine Mindestdeckung des Notenumlaufs in Edelmetall von 40 Prozent vorschrieb. Vor Kriegsausbruch verfügte die Nationalbank über einen Metalldeckungsgrad von über 70 Prozent. Wer will es ihr Verübeln, dass sie im Angesicht des Krieges das Pulver nicht sofort verschiessen wollte. Dennoch liess sie die Notenbankgeldmenge im ersten Kriegsjahr um 50 Prozent ansteigen. Während sich der Noten- und Münzumlauf im Jahr 1913 noch einigermassen die Waage gehalten hatte (314 Millionen Franken Noten gegenüber 235 Millionen Franken Münzen), betrug das Verhältnis sieben Jahre später drei zu eins zugunsten der Noten. Die Inflation liess nicht auf sich warten. Sie erreichte bald 13 Prozent (1915) und schnellte bis Kriegsende auf 25 Prozent empor. Dafür sei die Geldpolitik sicher «in hohem Mass mitverantwortlich» gewesen, schreibt der emeritierte Wirtschaftsprofessor und Geldtheoretiker Ernst Baltensperger in seiner Geschichte des Frankens («Der Schweizer Franken – eine Erfolgsgeschichte», NZZ Libro, 2012). Obschon auch die kriegsbedingte Verknappung des Güterangebotes einen wichtigen Anteil an der Teuerung gehabt haben dürfte.

Doch zurück zu den kleinen Noten: Deren zögerliche Einführung hatte 1914 zu einer Zahlungskrise geführt und die Nationalbank zum ersten Mal in ihrer erst siebenjährigen Geschichte einer starken öffentlichen Kritik ausgesetzt. Die Nationalbank habe die steigende Nachfrage nach Banknoten als «irrationale Reaktion der Wirtschaftseilnehmer» aufgefasst und versucht den Anstieg des Notenumlaufes zu verhindern, schreibt Baltensperger. Insofern habe sie effektiv zur Verschärfung der Zahlungskrise beigetragen. Während es 1913 noch etwa gleich viel Papier- und Münzgeld gab, beträgt das Verhältnis heutzutage 96 Prozent zu 4 Prozent zugunsten der Noten.

Die rund 75 Millionen im Umlauf befindlichen Zehner bilden nur einen kleinen Teil der Notenbankgeldmenge, aber kein anderer Schein wird intensiver benutzt. Der Zehner wird wohl noch lang der kleinste Geldschein im Frankenuniversum bleiben. Pläne für eine Neulancierung der Fünffrankennote gibt es bei der Nationalbank jedenfalls keine. Zwei Gründe sprechen dagegen: Erstens wäre ein Fünfrankenschein zu den für die derzeitige Notenserie geltenden Gestehungskosten von 40 Rappen pro Stück mit einer Lebensdauer von 12 bis 24 Monaten ein reichlich teures Papier. Und zweitens dürfte der Bund wenig Interesse haben, sein Prägungsmonopol für Geldmünzen ebenfalls an die Nationalbank abzutreten, zumal es in diesem «Geschäft» auch gutes Geld zu verdienen gibt.