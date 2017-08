Als Ergebnis der zweijährigen Standortbestimmung will sich der Pharmaverband Vips auf einige Themen konzentrieren. Dazu zählen etwa die Medikamentenpreise, die Stärkung des Wettbewerbs und die Versorgungssicherheit. Plattner stört sich daran, dass die Hürden für gewisse Medikamente in der Schweiz zu hoch sind. Dennoch müssen Pharmafirmen für einige Medikamente zusätzliche klinische Studien beibringen, um sie in der Schweiz zulassen zu können. Und dies, obwohl die Medikamente in Europa und in den USA bereits auf dem Markt sind. Die Kosten für neue Studien für den kleinen Schweizer Markt seien zu hoch. Zudem sorgt sich Plattner, dass der Zusatznutzen von Präparaten in der Anwendung preislich zu wenig gewürdigt werde. So gebe es Mittel, die dank Pflaster oder anderer Darreichungsformen für die Patienten viel handlicher und weniger aufwendig seien. Jedoch werde dies in der Preisbildung zu wenig berücksichtigt. Bei beiden Themen ist Plattner mit den Behörden im Gespräch. (mka)