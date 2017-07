Die Eurorettung ist noch im vollen Gang. Die Europäische Zentralbank (EZB) und die nationalen Euro-Notenbanken erwerben monatlich Staatsanleihen und andere Wertpapiere für rund 60 Milliarden Euro. Das Programm soll dazu führen, dass der Euro verbilligt wird. Es dauert noch bis Ende Dezember und kostet 2,28 Billionen.

Am 20. Juli könnte in Frankfurt am Hauptsitz der EZB ein Entscheid von grosser Tragweite fallen. Schon seit Tagen senden Notenbanker in Europa Signale, dass ein Ende der gigantischen Anleihen-Ankäufe bevorstehen könnte.

Die US-Notenbank, das Fed, hat die Leitzinsen dreimal erhöht und Pläne zur Verkürzung ihrer Bilanz vorgelegt. «Neben dem Signal der EZB hat auch die Bank of England (BoE) Signale in Richtung Zurückfahren der ultraexpansiven Geldpolitik gesendet. Marktteilnehmer könnten in der Kommunikation vom Fed, EZB, BoE eine koordinierte Kehrtwende der expansiven Geldpolitik sehen», meint Manuel Ferreira, Leiter der Anlagestrategie der Zürcher Kantonalbank (ZKB).