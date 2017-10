Das ist deutlich mehr als im August und weit mehr, als von Reuters befragte Analysten für möglich gehalten hatten. Auch die Exporte legten gemäss den offiziellen Angaben zu.

Chinesische Firmen setzten 8,1 Prozent mehr im Ausland ab als vor Jahresfrist, nach einem Plus von 5,5 Prozent im August. Die Daten dürften bei der Kommunistischen Partei auf Wohlwollen vor dem anstehenden Parteitag stossen, bei dem damit gerechnet wird, dass Präsident Xi Jinping seine Macht weiter ausbaut.

Hohe Bautätigkeit

Vor allem die boomende Bauwirtschaft deckt sich mit Produkten im Ausland ein. Die Importe von Rohstoffen wie Eisenerz oder Kupfer schnellten nach oben. Im Gegenzug ging der Handelsüberschuss auf 28,47 Milliarden Dollar zurück. Die Zollbehörde sagt für das laufende Jahr einen Anstieg des Aussenhandels um einen zweistelligen Prozentsatz voraus.

"Die Zahlen von heute zeigen, dass nicht nur die starke internationale Nachfrage die Industrie in China beflügelt, sondern dass auch die Binnennachfrage kräftig bleibt", sagte Julian Evans-Pritchard, Analyst bei Capital Economics.

Die Regierung in Peking geht derzeit gegen die Überschuldung bei Unternehmen und Überkapazitäten in einigen Branchen vor. Die besser als erwartet ausgefallenen Aussenhandelsdaten dürften sie in ihrem Kurs bestätigen. Chinas Wirtschaft hat in der ersten Jahreshälfte ein überraschend starkes Wachstum von 6,9 Prozent geschafft.