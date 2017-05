Dass der Einkaufstourismus den Bund einen happigen Betrag an Mehrwertsteuer-Einnahmen kostet – das war lange Zeit in Abrede gestellt worden. Migros-Chef Herbert Bolliger war mit einer Schätzung vorgeprescht und damit in die öffentliche Kritik geraten. Verschiedene Politiker hatten vertiefte Abklärungen gefordert. So hatte der Glarner SVP-Ständerat Werner Hösli gesagt: «Es ist sinnvoll, die Folgen für den Bund genauer abzuschätzen.»

Zusätzliche Einkaufszentren an deutscher Grenze

Derweil investiert der deutsche Detailhandel weiterhin kräftig an der Grenze. In der Grenzstadt Weil am Rhein, nahe von Basel, wurde der Bauauftrag für ein weiteres grosses Einkaufszentrum erteilt. In Singen, nahe von Schaffhausen, wurden diese Woche die Pläne für ein neues Einkaufszentrum gebilligt, wie der «Südkurier» berichtete. Nur eine Bahnstunde von Zürich entfernt, wird dort ein 165-Millionen-Einkaufszentrum hochgezogen. 2019 soll es eröffnet werden.