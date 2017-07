Buffetts Beteiligungsfirma Berkshire Hathaway gab am Freitag die Übernahme des insolventen Konzerns Energy Future Holdings (EFH) bekannt, zu dem der grösste texanische Stromanbieter Oncor gehört.

Der Kaufpreis für die Dachgesellschaft, die zunächst neu aufgestellt werden soll, beträgt 9,0 Milliarden Dollar (7,9 Mrd Euro) in bar.

Zur Höhe übernommener Schulden von EFH gab es zunächst keine Angaben. Den Unternehmenswert von Oncor taxierte Buffetts Firma auf rund 11,25 Milliarden Dollar (9,9 Mrd Euro). An der Börse wurde die geplante Übernahme verhalten aufgenommen, Berkshire-Aktien starteten kaum verändert in den US-Handel. Die Buffett-Gesellschaft war schon in der Vergangenheit als Oncor-Interessent gehandelt worden.