Die Bell Food Gruppe, die bereits am Fertiggerichte-Produzenten Hilcona beteiligt ist, übernimmt die verbleibenden 49 Prozent der Aktien von der Toni Hilti Familientreuhänderschaft (THF). Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, teilte Bell am Dienstag mit.

Die neue Eigentümer-Struktur ermögliche eine vereinfachte Führungsorganisation und schaffe die Voraussetzung für Expansion und weiteres Wachstum. Die Transaktion erfolgt demnach rückwirkend per Januar 2017 und bedarf noch der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden.

Weiter teilte Bell mit, dass sie im österreichischen Marchtrenk in der Nähe von Linz rund 30 Millionen Euro in einen neuen Produktionsbetrieb für Fertiggerichte investiert. Rund 100 Mitarbeiter sollen dort dereinst tätig sein. Der Spatenstich soll im September erfolgen, ab Herbst 2018 will das Unternehmen die Produktion aufnehmen. Bell will damit das wachsende Absatz- und Marktpotenzial in Österreich erschliessen.

In den Vergangenheit hatte die Coop-Tochter Bell wiederholt mit Zukäufen expandiert. Im April gab Bell die Akquisition des spanischen Charcuterie-Spezialisten Nobleza Ibérica bekannt. 2016 schluckte der Fleischverarbeiter unter anderem den österreichischen Geflügelspezialisten Huber, die Zürcher Salat-Gruppe Eisberg, den Gastrozulieferer Geiser sowie den Walliser Charcuteriespezialisten Cher-Mignon.

Mittlerweile arbeiten rund 9500 Mitarbeiter für Bell. Mit Fleisch, Geflügel, Charcuterie, Fisch und Meeresfrüchten sowie Fertiggerichten und Schnittsalaten setzt die Gruppe jährlich 3,4 Milliarden Franken um.