Die Credit-Suisse misst jedes Jahr in einer Studie die Standortqualität der Kantone, beurteilt also die Rahmenbedingungen für Unternehmen. Der Kanton Aargau, der im vergangenen Jahr Basel-Stadt überholt hatte, verteidigte den dritten Platz und landet damit erneut auf dem Podest. Er hatte seine Attraktivität hauptsächlich mit einer Unternehmenssteuersenkung im Jahr 2016 gesteigert.

Der Aargau profitiert aber auch von Pendlern. Die Verfügbarkeit von Fachkräften und Hochqualifizierten hänge nämlich nicht nur von den in der Region wohnhaften Personen, sondern auch von «Zupendlern und Grenzgängern» ab. Die Pendler sind laut der Credit Suisse im Schnitt besser ausgebildet als ansässige Personen. Oder anders ausgedrückt: Der Aargau profitiert davon, dass er für die umliegenden Regionen gut erreichbar ist und Fachkräfte aus den umliegenden Kantonen und aus Deutschland hier arbeiten.

Auch die Zentren sowie die Agglomeration profitiert von guter verkehrstechnischer Erreichbarkeit, zu den Attraktivsten Regionen zählen Zürich, Zug, Baden, Luzern, Basel und Bern.

Mit deutlichem Abstand ist auch in diesem Jahr der Kanton Zug der unangefochtene Spitzenreiter im Standortqualitätsindikator der Credit Suisse, den die Grossbank am Dienstag veröffentlicht hat. Der grosse Vorsprung erkläre sich hauptsächlich durch seine steuerliche Attraktivität, sagte Studienautor Jan Schüpbach von der CS auf Anfrage der sda. Der Zentralschweizer Kanton belege beim Teilindikator Steuern Rang 1 bei den natürlichen Personen und Rang 6 bei den juristischen Personen. Zudem könne Zug mit mit der Verfügbarkeit von Fachkräften und Hochqualifizierten überdurchschnittlich punkten. Auch die Erreichbarkeit mit öffentlichem Verkehr und Strassen sei sehr gut.

Wie in den vergangenen Jahren rangiert Zürich auf dem zweiten Rang. Der Kanton sei dank der Zentrumslage und dem Flughafen bei der Erreichbarkeit zwar noch attraktiver als der Kanton Zug, sagt Schüpbach. Negativ falle aber die Besteuerung von Unternehmen ins Gewicht, bei der Zürich lediglich Platz 22 belege. Auch bei den Fachkräften sei der Kanton Zürich im Durchschnitt weniger attraktiv als der Kanton Zug.

Attraktiv durch Steuersenkung

Ebenfalls klar überdurchschnittliche Resultate erreichten die Kantone Nidwalden, Schwyz und Luzern. Im breiten Mittelfeld positionieren sich diverse Agglomerationskantone sowie der Stadtkanton Genf.

Im Vergleich zum Vorjahr konnte sich Appenzell Ausserrhoden verbessern. Der Ostschweizer Kanton rückte an Thurgau und Obwalden vorbei vom zehnten auf den achten Rang vor. Der Kanton Schwyz zieht knapp an Luzern vorbei. Der Kanton Waadt näherte sich Solothurn.

Randregionen und Wirtschaftszentren

Am wenigsten attraktiv für Unternehmen sind die peripheren Kantone Jura und Wallis. Deren natürliche Rahmenbedingungen - zum Beispiel die Topografie und die längeren Fahrzeiten in die grösseren Wirtschaftszentren - erschwerten die Standortpolitik und sind weitgehend unveränderbar, schreibt die CS.

Gleichwohl lasse sich die Positionierung beeinflussen, wie etwa das Beispiel des Kantons Uri zeige. Dieser habe dank einer attraktiven Besteuerung einen besseren Rang erreicht als andere Bergkantone.

Stadt-Land-Graben

Gemäss den CS-Ökonomen zeigt sich zudem ein Stadt-Land-Graben bei der Verfügbarkeit von hochqualifizierten Arbeitskräften. In urbanen Regionen sowie den näheren Agglomerationsräumen verfügen über 40 Prozent über ein Diplom einer Fachhochschule, einer Universität oder einer höheren Fachschule. In der Stadt Zürich sind es sogar 52 Prozent. In ländlichen Regionen liegt der Anteil unter 20 Prozent.