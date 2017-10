Es begann mit einer Luftmatratze und einem Frühstück: Airbedandbreakfast. So hiess die US-Firma Airbnb bei ihrer Gründung. Sie ging 2008 als Couchsurfing-Plattform online: Studenten konnten sich eine Übernachtung auf einem Sofa oder eben auf einer Luftmatratze organisieren. Inzwischen wurde sie zum globalen Marktplatz für Wohnungsvermietungen. In Basel und Zürich kritisieren Hoteliers, Mieterverbände und Politiker, Airbnb verdränge einheimische Mieter und konkurrenziere Hotels. New York hat deshalb die Kurzzeitvermietung von Wohnungen für weniger als dreissig Tage verboten und Airbnb damit theoretisch verunmöglicht. Das Gesetz wird allerdings kaum eingehalten.

Leise hat sich Airbnb gleichzeitig in den Alpen ausgebreitet. Eine Datenrecherche zeigt: Die Plattform wächst in den Schweizer Bergen schneller als in den Städten. In Städten erschaudern die Hoteliers, wenn sie erfahren, dass Airbnb in einem Jahr um fünfzig Prozent zugelegt hat. In sechs der Top-Alpendestinationen hat sich die Bettenzahl in der gleichen Zeit jedoch mehr als verdoppelt (siehe Grafik oben). So sind die Zahlen entstanden: Diese Zeitung hat die Entwicklung des Airbnb-Angebots in den teuersten Ferienwohnungsmärkten der Alpen ausgewertet und die Bettenzahl sowie die Preise von 2016 und 2017 verglichen. Berücksichtigt wurden jene Gemeinden, in denen ein Quadratmeter mehr als 8000 Franken kostet.

Airbnb überholt Hotels

Die Airbnb-Hochburg der Schweizer Alpen ist gemäss der Auswertung die Walliser Gemeinde Bagnes mit dem Wintersportgebiet Verbier. Hier kann man 3500 Betten mieten, während nur 1500 in Hotels verfügbar sind. Am zweitmeisten Airbnb-Betten gibt es in Zermatt: 2000. Ein Jahr zuvor waren es weniger als halb so viele. Bereits jede dritte Zermatter Wohnung, die an Touristen vermietet wird, ist auf Airbnb buchbar. Auf dem dritten Platz liegt Anniviers mit 1500 Airbnb-Betten, auch hier übertrifft die Zahl die Schlafmöglichkeiten in Hotels. Dass auch diese Gemeinde im Wallis liegt, ist kein Zufall. Der Kanton hat mehr Airbnb-Betten als Basel-Stadt, Zürich und Bern zusammen.