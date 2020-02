«YB braucht offenbar den Duft von frisch gemähtem Plastik» – «Der erfolgreiche FC Luzern hätte jedes seiner vier Spiele auch verlieren können»

Brütsch: Der FCB ist nicht mehr der FCB, der im Herbst in der Europa League noch so überzeugend aufgetreten ist und in der Super League YB 3:0 weggeputzt hat. Aber YB ist derzeit auch nicht mehr das YB seiner guten Tage. Ich bin sehr gespannt auf den Auftritt der Berner am Sonntag in St. Gallen.

Schatz: YB hat drei seiner letzten vier Auswärtsspiele in der Super League verloren. Die Berner brauchen offenbar den Duft von frisch gemähtem Plastik. In der Ostschweiz kickt man allerdings auf Naturrasen. Vorteil Grün-Weiss. Mal sehen, ob die St. Galler Niederlage in Luzern Ausrutscher oder Pubertät war. Mehr jugendlicher Leichtsinn als beim FCZ geht jedoch nicht. Wieder vier Gegentore...

Brütsch...und es hätten noch ein paar mehr sein können. Es ist schon sehr erstaunlich, dass Trainer Magnin, der ein ganzes Fussballerleben lang Verteidiger war, es nicht hinkriegt, die FCZ-Defensive zu stabilisieren. Weiss der Geier, was Präsident Canepa und Sportchef Bickel in Magnin sehen, dass sie dessen Vertrag bereits verlängert haben. Mich jedenfalls überzeugt er genauso wenig wie seine Chefs.