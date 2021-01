Xherdan Shaqiri und das lange Leiden – Liverpool erzittert gegen Manchester United ein 0:0

Es ist ein seltenes Bild: Jürgen Klopp lächelt, obwohl sein Liverpool ein Heimspiel nicht gewonnen hat. Doch an diesem Sonntag geschieht das mit gutem Grund. Je länger die Partie gegen Manchester United dauert, desto mehr leidet Liverpool. Und desto näher kommt United dem Siegtreffer. Fernandes scheitert. Dann verpasst Rashford den Zeitpunkt, um den Konter erfolgreich abzuschliessen. Und schliesslich gelingt es Pogba nicht, den Ball aus zehn Metern an Alisson vorbeizubringen.

Das 0:0 darf gleichwohl als Erfolg für die United gewertet werden. Dank des Punktgewinns beim Erzrivalen bleibt das Team von Ole Gunnar Solskjaer an der Spitze der Premier League. Mit zwei Punkten Vorsprung auf Stadtrivale Manchester City (falls dieser am Abend Crystal Palace besiegt) und Leicester. Meister Liverpool folgt mit drei Punkten Rückstand.

Aus Schweizer Sicht war es gleichwohl ein erfolgreicher Nachmittag. Das liegt natürlich an Xherdan Shaqiri. Und für einmal reicht dafür auch bereits die Nachricht, dass er wieder einmal in der Startelf stand und immerhin 75 Minuten absolvieren darf.

So lange stand der 29-Jährige in einem Premier-League-Spiel für Liverpool letztmals am 4. Dezember 2019 auf dem Feld, also für über einem Jahr. Beim 5:2 gegen Everton gelang ihm damals gar ein Tor.

An diesem Sonntag nun agiert er hinter dem Liverpooler Dreimann-Sturm Mané, Firmino und Salah. Shaqiri ist bemüht, es gelingen ihm einigen sehenswerte Pässe. Doch auch er kann nicht dafür sorgen, dass die Liverpooler Maschinerie, die jüngst etwas ins Stocken geraten ist, wieder zum Laufen kommt. Das 0:0 ist bereits das vierte Premier-League-Spiel hintereinander, das Liverpool nicht gewinnt. Auch kommt es nun an der Spitze zum grossen Zusammenschluss.