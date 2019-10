Granit Xhaka ist in der Nacht auf Montag in London Vater einer gesunden Tochter geworden. Die rund um das Nationalteam beste und schönste Nachricht des Tages, die auf Instagram bis am Abend 175'000 Likes erhielt, folgte Stunden vor dem Zusammenzug der Schweizer in Lausanne, wo sie sich bis Donnerstag auf die nächsten Aufgaben in der EM-Qualifikation vorbereiten.

Es ist deshalb die beste Nachricht, weil der Geburtstermin eigentlich auf dem 13.Oktober lag und damit zwischen den beiden wichtigen Partien gegen Dänemark und Irland. Womit die Gefahr gebannt ist, dass der Denker und Lenker abreisen wird. Wer hätte es ihm verdenken können. Xhaka, am Sonntag mit Arsenal noch gegen Bournemouth beim 1:0 im Einsatz, wird frühestens am Mittwoch erwartet. Womöglich fliegt der 27-Jährige aber am Donnerstag direkt nach Kopenhagen.

Auch sonst startete die Nationalmannschaft um Trainer Vladimir Petkovic am späten Nachmittag anders in die Woche. Das Training auf der Pontaise war öffentlich und damit volks- und vor allem kindernah, ein Vorwurf, der zuletzt wieder laut geworden war, weil es solche Übungseinheiten nicht mehr gegeben hatte. Wobei es sich mehr um ein besseres Aufwärmen von neun Feldspielern, inklusive Captain Stephan Lichtsteiner, und den drei Goalies handelte. Der Rest regenerierte sich aktiv nach den Meisterschaftsspielen vom Wochenende im Club.